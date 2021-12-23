رئيس اتحاد الغرف التجارية: وضعنا خطة لغزو السوق الأفريقي في 2022

كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه بالترتيب مع وزارات التعاون الدولي والتجارة والصناعة ينظم لأكبر وفد اقتصادي وتجاري لزيارة أوكرانيا خلال مارس 2022 ضمن خطة الدولة لغزو السوق الإفريقي بعد رئاسة مصر لتجمع الكوميسا.

وأضاف «العربي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الاتحاد يعمل في الوقت الحالي على الاهتمام بزيادة الصادرات المصرية وفق توجهات الدولة ويقوم بوضع خطة لدعم الصاردات للسوق الأفريقي خاصة بعد رئاسة مصر للكوميسا، كما سيتم تنظيم بعثات تجارية لعدد من الدول الأفريقية العام المقبل، كما نعمل حاليًا على دراسة جميع الأسواق الافريقية لمعرفة احتياج كل سوق.

وأوضح أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تنفذ العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية ومشروعات البينة التحتية في أفريقيا مثل مشروعات إنتاج الطاقة والسدود في تنزانيا وينفذها شركات المقاولون العرب ومجموعة السويدي بالتعاون مع الحكومتين المصرية والتنزانية.

وأوضح أن جاري الانتهاء من طريق اسكندرية كيب تاون، الذي من المقرر دخوله للخدمة رسميا في ٢٠٢٤ وسيعمل على تسهيل حركة البضائع وربط جنوب وشرق القارة بدول الشمال.

وكشف في تصريحات لـ«الدستور» أنه وفد مصري من اتحاد الغرف التجارية يضم عدد من رؤساء غرف المحافظات يجرى مباحثات مع غرفة مكة بالمملكة السعودية، لبحث كافة أوجه التعاون وتنمية الصادرات ودعم وتنمية التصنيع المشترك ومتعدد الأطراف لدخول أسواق التكتلات الاقتصادية العالمية وتنمية الصادرات السلعية المشتركة.

وأضاف: «الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود خلال أعوام الإصلاح الاقتصادي لتسهيل ودعم مناخ الأعمال وتنمية الصادرات، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع كافة التكتلات الاقتصادية الكبري بما يسمح للمنتجات ذات المنشأ المصري من الوصول لحوالي ٣ مليار مستهلك حول العالم دون رسوم جمركية لضافية مثل أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسوق العربية المشتركة واتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية والسوق القارية الأفريقية الموحدة التي أطلقها الرئيس العام الماضي».

وأشار إلى أن الدولة تقوم بخطي ثابتة تستهدف دعم الصناعة، حيث وجهت دعما إضافيا للصادرات، وأعلنت عن دعم شحن الصادرات المصرية للأسواق الافريقية وتراوح هذا الدعم بين ٥٠ لـ١٠٠ % من قيمة الشحن لبعض الأسواق مثل السوق التنزانية وتتحمل الدولة ١٠٠ % من قيمة الشحن إليه.

كما أشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المرفقة والطرق والموانئ المحورية ووسائل النقل متعدد الوسائط لتسهيل وصول ما يتم إنتاجه على الأراضي المصرية لكافة الأسواق الدولية، وتبني ثورة تشريعية وإجرائية ناجزة لتسهيل مناخ الاستثمار وبدء الأعمال.

ولفت إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في أن يبقي على معدلات نمو إيجابية تخطت ٢ % في وقت تأثر فيه الاقتصاد العالمي بأثار جائحة كورونا وسجلت معظم اقتصادات العالم نموا سلبيا كان له تأثير جيد على السوق المصري والصادرات المصرية وسمعة الاقتصاد المصرية وقوته.