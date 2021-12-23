مصر تعزى مدغشقر فى ضحايا «مركب نقل البضائع»

قدمت مصر، اليوم الخميس، تعازيها لجمهورية مدغشقر، في ضحايا غرق مركب شمال شرق البلاد، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «مصر تعرب عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية مدغشقر الشقيقة في ضحايا غرق مركب لنقل البضائع في شمال شرق البلاد، وأسفر عن عشرات الوفيات وعدد من المفقودين».

وأضاف البيان أن مصر «تتقدم بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين، وتؤكد مصر تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب مدغشقر في هذا المصاب الأليم».