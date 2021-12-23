الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«تاج راسنا بابا».. الحكاية الخامسة من مسلسل «نصيبى وقسمتك 4»

مسلسل نصيبي وقسمتك
مسلسل نصيبي وقسمتك

أعلن الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن عنوان الحكاية الخامسة من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، والتي تحمل اسم “تاج راسنا بابا” والمقرر انطلاقها السبت المقبل على شاشة أون.

وتعرض حكاية "تاج راسنا بابا" من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON الساعة 8 مساء، 2 صباحا، 1 ظهرا، وعبر قناة ON دراما 10 مساء، 5 صباحا، 10 صباحا، 4 عصرا، وعبر قناة MBC1 من الأحد إلى الخميس 4 عصرا، 3 صباحا، 8 صباحا.

وعرض من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" حتى الآن حكاية "النظارة البيضاء" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبدالعزيز ورشوان توفيق.

وعرضت مؤخرًا حكاية "حلوة اللقطة" رابع حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" السبت الماضي فى تمام الساعة الثامنة، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة هانى عادل وميرنا نور، عصام السقا، تونى ماهر، حمزة العيلى، جيلان علاء وعدد من الفنانين الشباب وإخراج عصام نصار، وتعد "حلوة اللقطة" هى رابع حكايات مسلسل نصيبى وقسمتك فى موسمه الرابع.

وفى سياق آخر؛ ينتظر هانى عادل بدء عرض مسلسل "البحث عن علا"، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وندى موسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادى الباجورى.

أما ميرنا نورالدين فتصور مسلسل "سوشيال" المكون من 15 حلقة، بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، وتامر فرج، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم وإخراج رءوف عبدالعزيز، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية دكتورة نفسية، يتردد على عيادتها أحمد زاهر بعد انفصاله عن زوجته جيهان خليل، وتساعده في حل الأزمة النفسية التي تعرض لها وإخراجه من الحالة التي وصل إليها.

الحكاية مسلسل نصيبي وقسمتك نصيبي وقسمتك نصيبي وقسمتك 4 تاج راسنا بابا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

بعد ردها لـ3 مرات.. هل النسخة الجديدة الأنسب للصناعة السيارات بمصر؟

تقارير دولية: تذبذب فى الأسواق العالمية بسبب عودة كورونا

حريق فى مؤسسة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى القاهرة

بعد حذفه.. ويجز يطرح كليب «مش خالصة» مع الجراند طوطو «فيديو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل