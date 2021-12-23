«تاج راسنا بابا».. الحكاية الخامسة من مسلسل «نصيبى وقسمتك 4»

أعلن الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن عنوان الحكاية الخامسة من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، والتي تحمل اسم “تاج راسنا بابا” والمقرر انطلاقها السبت المقبل على شاشة أون.

وتعرض حكاية "تاج راسنا بابا" من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON الساعة 8 مساء، 2 صباحا، 1 ظهرا، وعبر قناة ON دراما 10 مساء، 5 صباحا، 10 صباحا، 4 عصرا، وعبر قناة MBC1 من الأحد إلى الخميس 4 عصرا، 3 صباحا، 8 صباحا.

وعرض من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" حتى الآن حكاية "النظارة البيضاء" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبدالعزيز ورشوان توفيق.

وعرضت مؤخرًا حكاية "حلوة اللقطة" رابع حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" السبت الماضي فى تمام الساعة الثامنة، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة هانى عادل وميرنا نور، عصام السقا، تونى ماهر، حمزة العيلى، جيلان علاء وعدد من الفنانين الشباب وإخراج عصام نصار، وتعد "حلوة اللقطة" هى رابع حكايات مسلسل نصيبى وقسمتك فى موسمه الرابع.

وفى سياق آخر؛ ينتظر هانى عادل بدء عرض مسلسل "البحث عن علا"، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وندى موسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادى الباجورى.

أما ميرنا نورالدين فتصور مسلسل "سوشيال" المكون من 15 حلقة، بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، وتامر فرج، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم وإخراج رءوف عبدالعزيز، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية دكتورة نفسية، يتردد على عيادتها أحمد زاهر بعد انفصاله عن زوجته جيهان خليل، وتساعده في حل الأزمة النفسية التي تعرض لها وإخراجه من الحالة التي وصل إليها.