المناسترلي: الدولة حريصة على تنمية الاستثمار في الخامات والموارد الطبيعية

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام السابق للشركة القومية للأسمنت، إن توجه الدولة للاهتمام بزيادة القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالصناعة المحلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الدولة تعمل علي زيادة الإنتاج المحلي عبر زيادة القيمة المضافة للخامات.

وأشار إلى أن هذا التوجه يعمل علي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، نظرا لما تمتلكه مصر من خامات وموارد طبيعية هامة.

وأكد أن الدولة حريصة للغاية على تنمية الاستثمار في الخامات والموارد التي تمتلكها البلاد في إطار زيادة الصادرات وخفض الواردات.

وأشار إلى أن الدولة مهتمة بتنمية التصنيع المحلي من أجل زيادة الناتج القومي للبلاد والحفاظ على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.