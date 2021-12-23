9.3 مليون إجمالى إصابات كورونا فى إفريقيا

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية، ارتفع إلى 9 ملايين و304 آلاف و979 إصابة، فيما جرى تسجيل 226 ألفا و531 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وذكرت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه جرى إعطاء أكثر من 178 مليونا و613 ألفا و238 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و386 ألفا و557 على مستوى القارة، وتوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها تليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.