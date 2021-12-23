الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«شكري»: غرفة التطوير العقاري مستمرة في مناقشة كل القضايا

طارق شكري
طارق شكري

فاز المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، بمنصب رئيس غرفة التطوير العقاري بالتزكية، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للغرفة.

كما فاز المهندس هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، ومحمد المنشاوي، ممثل شركة إعمار مصر، بمنصب وكيلى غرفة التطوير العقاري، بالإضافة إلى فوز باسل شعيرة، عن شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، وعبير عصام، رئيس شركة عمار العقارية، عضوين بهيئة مكتب غرفة التطوير العقاري.

وتم اختيار المهندس أمجد حسانين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، عضو مجلس إدارة عن الغرفة ممثلًا للغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات.

من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن مجلس الإدارة الجديد يمثل كل فئات الشركات العاملة بالسوق العقاري من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مما يجعل كل القضايا الخاصة بكل الشركات أولوية على لائحة مجلس الإدارة الجديد.

وأعرب عن سعادته بتوليه منصب رئيس غرفة التطوير العقاري بالتزكية، وتقديره لحجم المسئولية الملقاة أمام مجلس الإدارة بالكامل، مؤكدًا التعاون مع كل الأطراف لتحقيق مصالح أطراف منظومة التطوير العقاري الثلاثة وهم الدولة والمطور والعميل.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري مستمرة في مناقشة كل القضايا التي تهم القطاع العقاري وكل العاملين به، وطرح كل التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية الداعمة للاقتصاد المصري، والعمل على حل تلك القضايا مع كل الأطراف المعنية.
أوضح أن العمل خلال الفترة القادمة للغرفة سيتم من خلال لجان نوعية مستقلة في حد ذاتها مخولة بكل سلطات مجلس الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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