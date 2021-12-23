الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

«شعبة الاتصالات»: نمو حجم المدفوعات الإلكترونية لـ100 مليار جنيه

المهندس إيهاب سعيد
المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات

قال المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك اهتمامًا رئاسيًا بميكنة ورقمنة جميع الخدمات وتحويلها لخدمات أون لاين، موضحًا ولع المصريين بالتطبيقات الجديدة، وهذا أدى إلى نمو حجم المدفوعات الإلكترونية خلال العام الجاري لتصل لـ100 مليار جنيه.

وتابع رئيس الشعبة في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن المنظومة الجديدة ستسمح للمواطنين بسداد جميع المستحقات والفواتير والرسوم الحكومية عبر 5 ملايين نقطة بيع منتشر بالسوق لدي شركات المدفوعات الإلكترونية وماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة وفق خطة البنك المركزي المصري لتوزيع 700 ألف ماكينة مسبقة الدفع.

وأوضح أن تعدد وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني أدى لنمو حجم السوق وانتشار المحافظ الإلكترونية عبر البنوك وشركات المحمول بزيادة تقدر بنحو 300% في حجم السوق خلال جائحة كورونا خلال عامي 2020-2021 متوقعًا استمرار مؤشرات النمو لتقفز لنحو 200 مليار جنيه سنويًا بعد تفعيل تطبيقات منظومة التحول الرقمي في القطاع الحكومي.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن عام 2022 سيشهد الانتقال الفعلي والكامل للحكومة وهيئاتها للجمهورية الثانية العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيضاعف نمو حجم المدفوعات الإلكترونية بعد اتجاه الدولة إلى عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لتصبح من خلالها الدولة رقمية بعد تطبيق منظومة الجمارك الجديدة والضرائب والفاتورة الإلكترونية والاعتماد على المحافظ الرقمية.

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