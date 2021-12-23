مصرع ربة منزل فى حادث سيارة بمركز بنها

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، بعد أن اصطدمت بها سيارة مسرعة أثناء عبورها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة كوبري الشموت دائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات لها بمستشفى بنها الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط السيارة وقائدها المتسببين بالحادث، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول بنها، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال ربة منزل مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات لها.

وتم إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها وبالمعاينة والفحص، تبيَّن أنه أثناء عبور "م م ج"، 65 سنة، ربة منزل، مقيمة عزبة السوق دائرة القسم، للطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بمنطقة الشموت دائرة مركز بنها، اصطدمت بها سيارة مسرعة فر قائدها هاربًا عقب الحادث، ما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إلا أنها توفيت خلال تقديم الإسعافات لها بمستشفى بنها الجامعي.