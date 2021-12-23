جامعة MTI تختتم مؤتمر "دور الإعلام والفن فى بناء الوعى والارتقاء بالذوق العام"

اختتمت كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI، الأربعاء، مؤتمرها العلمي الخامس (دور الإعلام والفن في بناء الوعي والارتقاء بالذوق العام).

جاء المؤتمر برعاية الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ورئاسة الأستاذ الدكتور سامي الشريف عميد الكلية، وبمشاركة الأستاذة الدكتورة ألفت كامل رئيسة الجامعة، والدكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، والفنان الكبير محمد صبحي، وحضور لفيف من عمداء وأساتذة الإعلام والإعلاميين والفنانين.

وجرى خلال المؤتمر، الذي استمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 21,22 ديسمبر، عقد جلستي نقاش، وست جلسات علمية، ناقشت تطورات مهنة الإعلام والتحديات الموجودة على الساحة.

وتم خلال المؤتمر تكريم عدد من رموز الإعلام والفن، وهم: الفنان القدير محمد صبحي، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والإعلامية جاسمين طه زكي، والمايسترو نادر عباسي، والدكتور إبراهيم أبو ذكرى.