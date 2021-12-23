الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عاطل بتهمة الاتجار فى مخدر «البودر» بكرداسة

حبس
حبس

تباشر نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، بتهمة الاتجار في مخدر "البودر" بكرداسة.

وطالبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات من مخدر "البودر"، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقريرٍ وافٍ عنها، حيث تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، وبحيازته مخدر "البودر".

وعقب رصد تحركات المتهم من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر "البودر" مُعدَّة للبيع، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، وحُرِر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

المعمل الجنائي اتجار بالمخدرات متعاطي المخدرات اتجار في المخدرات قانون العقوبات مخدر البودر عقوبة الاتجار بالمخدرات قسم شرطة كرداسة

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