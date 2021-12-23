التحقيق مع عاطل بتهمة الاتجار فى مخدر «البودر» بكرداسة

تباشر نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، بتهمة الاتجار في مخدر "البودر" بكرداسة.

وطالبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات من مخدر "البودر"، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقريرٍ وافٍ عنها، حيث تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، وبحيازته مخدر "البودر".

وعقب رصد تحركات المتهم من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر "البودر" مُعدَّة للبيع، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، وحُرِر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.