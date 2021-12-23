الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كم بالجيزة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أطلق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إشارة بدء تطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كم بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري، بالتزامن مع خطة الدولة في تنفيذ أعمال توسعات مسار الطريق الدائري وما يتبعها من إنشاء مطالع ومنازل لخدمة المترددين علي الطريق.

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محافظ الجيزة خلال جولته

وتبلغ التكلفة 30 مليون جنيه، بدءًا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري لتسهيل حركة المواطنين بذلك القطاع الحيوي وتحقيق التكامل المروري مع أعمال التوسعات الجارية بالطريق الدائري. 

وأكد المحافظ ان الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطرق الأمر الذي انعكس على تحقيق طفرة غير مسبوقة ساهمت في إحداث تنمية كبيرة بالعديد من القطاعات.

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محافظ الجيزة خلال جولته

وأشار المحافظ إلى أن شارع عثمان محرم يعد أحد الشرايين المرورية الهامة المؤدية لشوارع الهرم ويخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين  مما سيسهم بشكل ملحوظ في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة وذلك بالتزامن مع تنفيذ الخط الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق والتي تستلزم غلق شارع الأهرام واستغلال تلك الشرايين المرورية لأعمال التحويلات.

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محافظ الجيزة خلال جولته

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير ستشمل علي إزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم ورصف طبقة الطريق وتطوير أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى وتركيب أعمدة إنارة حديثة. 

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محافظ الجيزة خلال جولته

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بالجيزة بالتنبيه علي الشركة المنفذة للأعمال بسرعة البدء في تنفيذ الطبقة الرابطة كمرحلة أولى إلى  جانب رفع كفاءة شارع مصرف الكنيسة لتيسير الحركة المرورية.

وعاين محافظ الجيزة الموقف التنفيذى لأعمال إزالة العقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بنطاق أحياء العمرانية والطالبية موجهًا رؤساء الأحياء المختصة بإنجاز نسب الأعمال لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة. 

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محافظ الجيزة خلال جولته

كما وجه المحافظ بضرورة تطوير كافة المحلات الكائنة أسفل كوبري ترسا بشكل حضاري وبنموذج موحد لكي تتماشى مع أعمال التطوير التي سيشهدها الشارع.

كما شدد على ضرورة التنبيه على سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالمكان المخصص لهم أسفل كوبري ترسا لخدمة المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة. 

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