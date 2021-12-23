الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إعلان موعد مقابلة المتقدمين لمنحة «الأعلى للشئون الإسلامية» من الطلاب الوافدين

الأعلى للشئون الإسلامية
الأعلى للشئون الإسلامية

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عن مواعيد مقابلة الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المتقدمين لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 28/ 12/ 2021م، وحتى يوم السبت الموافق 8/ 1/ 2022م، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية شارع النباتات بجاردن سيتي بالقاهرة.

وقال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى بيان له اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي.

وأصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عددًا من الشروط يجب توافرها فى الطلاب المتقدمين، ومن أهم هذه الشروط التالى: 

أولًا: الطلاب الجامعيون الناجحون الحاصلون على تقدير جيد فأعلى خلال العام الدراسي السابق من جميع الدول.

ثانيًا: الطلاب الجامعيون الناجحون الحاصلون على تقدير مقبول فأعلى خلال العام الدراسي السابق من دول قارة إفريقيا.

ثالثًا: طلاب المعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية الناجحون الحاصلون على 60% فما فوق خلال العام الدراسي السابق.

وتابع المجلس فى بيانه قائلًا: المنح التي يصرفها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين ستكون على النحو التالي:

1- طلبة المرحلة الجامعية ـ خارج المدينة الجامعية (1500 جنيه) شهريًّا.

2- طلبة المرحلة الجامعية ـ داخل المدينة الجامعية (1000 جنيه) شهريًّا.

3- طلبة المرحلة الثانوية (700 جنيه) شهريًّا.

4- طلبة المرحلة الإعدادية (500 جنيه) شهريًّا.

هذا إضافة إلى المشاركة في المعسكرات التثقيفية والترفيهية التي يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمسابقات القرآنية والعلمية والثقافية، والحصول على إهداءات من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باللغة العربية ومختلف اللغات الأجنبية حسب لغة كل طالب، وكذلك تقديم العديد من أمور الدعم الأخرى. 

الأعلى الشئون الإسلامية موعد مقابلة المتقدمين لمنحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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