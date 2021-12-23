الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جامعة الفيوم: بدء تجهيز مشروع تطوير نظم القياس والتقويم بكلية التربية للطفولة

مشروع تطوير نظم
مشروع تطوير نظم القياس والتقويم

تابعت صفاء أحمد محمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ومدير مشروع تطوير نظم القياس، تحت رعاية  ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، أعمال التجهيزات الخاصة بمشروع القياس والتقويم بالكلية، بحضور إبتسام محمد عبداللاه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد شعبان بريقع، المدير التنفيذي لمشروع القياس والتقويم، وأيمن جبر، نائب مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، وفاتن أحمد ربيع نائب مدير المشروع بالكلية.

وصرحت صفاء أحمد بأنه تمت الموافقة على تمويل مشروع تطوير نظم القياس والتقويم بكلية التربية للطفولة، من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والذي بموجبه سوف يتم تمويل إنشاء وحدة للقياس والتقويم مجهزة ومفعلة للقياس والتقويم الإلكتروني.

وأضافت أن المشروع سيعزز القدرة التنافسية للكلية في التحول الرقمي لنظم القياس والتقويم، من خلال (إعداد وتنفيذ عدد من بنوك أسئلة - تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني- تطبيق الاختبارات الإلكترونية لمقررات الكلية).

وأشار محمد شعبان إلى أنه تم فحص واستلام التجهيزات، والتي شملت تحديث شبكة الإنترنت، وإضافة وكاميرات مراقبة، وجهاز تصحيح الإلكتروني، بالإضافه إلى عدد من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وبرمجيات بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية وأثاث وأجهزة ومعدات للوحدة، وإنشاء معامل للتصحيح الإلكتروني وبنوك للأسئلة وقاعة التدريب وتكنولوجيا المعلومات.

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 مشروع تطوير نظم القياس والتقويم

وشهد الدكتور محمد معتمد، وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة العمل التى نظمتها وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، برئاسة الدكتورة مروة عويس تحت عنوان الأزمات المحتملة خلال فترة الامتحانات بحضور الدكتور محمد على نصار مدير وحدة التقويم والامتحانات بالكلية وعدد من طلبة وطالبات الصف الأول.

وأكد محمد معتمد أن إدارة الكلية تحرص على إدارة عملية الامتحانات بطريقة تحقق مصلحة الطالب وتجنب حدوث أى نوع من المشاكل قبل وأثناء وبعد فترة الامتحانات، ولهذا تعقد الكلية عددًا من الفعاليات والندوات وورش العمل التى يتم من خلالها توجية النصائح والإجابة عن أسئلة الطلاب الجدد عن نظم الإمتحانات ومواصفات الورقة الامتحانية وواجبات وحقوق الطالب خلال فترة الامتحانات.

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 مشروع تطوير نظم القياس والتقويم

ووجهت الدكتورة مروة عويس عددًا من النصائح للطلاب خلال تأدية الامتحانات من أهمها التأكد من مواعيد وأماكن عقد الامتحانات والالتزام بالحضور لمقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الإرهاق الزائد الذى قد يؤثر على تركيز الطلاب أثناء أداء الامتحانات، والتأكد من خلال إدارة شئون الطلاب من عدم حرمان الطالب من دخول الامتحان لأى سبب والاحتفاظ بهوية الطالب الجامعية وأخيرًا عدم الاحتفاظ بالهاتف النقال داخل اللجان.

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 مشروع تطوير نظم القياس والتقويم

وتناول محمد على نصار بالشرح نظام الساعات المعتمدة والذى يتضمن أعمالًا فصلية (امتحانات الشفوى والعملى) والتى يحصل الطالب من خلالها على ربع درجة الامتحان الكلية، ويجب أن يتجاوزها بنسبة تتعدى ٦٠% حتى لا يحرم من دخول الامتحان النظرى ومواصفات ورقة الامتحانات الإلكترونية وطريق الإجابة عن الأسئلة من خلالها.

جامعة الفيوم البدء تجهيز مشروع تطوير نظم القياس بكلية التربية للطفولة المبكرة

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وائل لطفي

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