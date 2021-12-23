الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أثر الأيقونات القبطية على النحت» بمركز محمود سعيد للمتاحف.. السبت

الأيقونات القبطية
الأيقونات القبطية

يستضيف مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة دينا أحمد بعنوان "أثر الأيقونات القبطية على النحت الخزفي المعاصر" بقاعة أجيال (2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية  6 ش محمد باشا سعيد – جناكليس – الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الـ5 من مساء يوم السبت الموافق 25 ديسمبر /2021 .

يستمر المعرض حتى 30 ديسمبر/2021. ويستقبل الزوار  يوميًا من الساعة 10 صباحًا: الساعة 6 مساءً عدا يومي الجمعة والإثنين.

الأيقونات القبطية تاريخ فن الصورة في الكنيسة حاول أقباط مصر الحفاظ على هويتهم ووجودهم وإرثهم، خاصة الأيقونات والجداريات التي تزين الكنائس، واستمرت الأيقونات وسيلة تعبير الأقباط عن ذاتهم، وتعكس الأيقونات القيم الروحية التي تحس على الخلاص، وصياغة فكر روحي جديد.

"الأيقونة" كلمة قبطية يقصد بها صورة دينية وهي تشمل صورة المسيح والعذراء والرسل والقديسين والشهداء والملائكة وغير ذلك من الموضوعات الدينية التي وردت في الكتاب المقدس أو في تاريخ الكنيسة.

وأخذ الأقباط الرسم والتصوير عن الفراعنة أول من اخترع فن التصوير، وفي كل صورة نجد الأقباط يرمزون إلى الأشخاص أو المناسبات التي تعكسها الأيقونة ليست مجرد زينة أو قطعة فنية، وعليه اتخذها الأقباط كوسيلة للتعليم استنادًا إلى البساطة التي عليها، وتظهر في الأيقونة شخصية المرسوم فيها سواء هيبته أو قداسته أو عفته أو شجاعته وراعته وبساطته.

واهتمت الكنيسة بالأيقونات فرسمت السيد المسيح في مواقف مختلفة، ولكنها واقعية وحقيقية مثل موقف شفاء الأعمى، أو العشاء الأخير، وعليه ذهب البعض يقول إن الأيقونات هي عظات وكتب مرسومة مسجلة بلغة بسيطة يقرأها الكل دون تمييز.

القديس لوقا البشير، يعد أول من برع في رسم الأيقونة، وكان أول عمل له هي أيقونة القديسة العذراء مريم وهى تحمل السيد المسيح الطفل، كما يعتبر البطريرك كيرلس الرابع والعشرون هو أول من علق الأيقونات في المقر البابوي عام 420 ميلادية، وعليه انتشرت الأيقونات في الكنائس المسيحية.

مركز محمود سعيد للمتاحف إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أثر الأيقونات القبطية على النحت الخزفي المعاصر خالد سرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

مدبولى: العاصمة الإدارية مخططة لاستيعاب النمو السكانى لمدة 200 سنة

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

الرئيس السيسى: توافق وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كل القضايا

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

%3.9 نسبة المقبولين بأكاديمية الشرطة دفعة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل