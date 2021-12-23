رانيا محمود ياسين عن تمثال والدها: يجسد لحظات تفكير أبويا

عبّرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سعادتها البالغة بإزاحة الستار عن تمثال والدها الفنان محمود ياسين، والذي يتواجد بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، تقديرًا للدور الفني والمشوار العظيم لفتى الشاشة.

وأوضحت رانيا محمود ياسين، في تصريحات صحفية، أن التمثال يجسد صورة والدها بشكل جيد، ويحكي لحظات تفكير الفنان، مؤكدة أنه عمل فني رائع، وتواجده في محافظة بورسعيد التي كان يعشقها والدها أسعد الأسرة.

وقدمت رانيا الشكر للنحات الدكتور عصام درويش على براعته وإتقانه في تجسيد صورة والدها في بورتريه رائع، قائلة: «بجد أنا فرحانة أوي بالتمثال وسعيدة إن فعاليات إزاحة الستار تكون في العيد القومي للمحافظة».

من جانبه، قدّم الفنان محمد رياض وأحفاد الفنان محمود ياسين الشكر للنحات، وأبدوا سعادتهم بتواجد المئات من أبناء بورسعيد خلال فعاليات الاحتفال، مؤكدين أنه أمر يدعو إلى الفخر، خاصة أن الفنان الراحل كان يحب بورسعيد حبًا شديدًا.

وحرصت رانيا محمود ياسين على التقاط الصور التذكارية مع أبناء بورسعيد، ولم ترفض الفنانة أي دعوة للتصوير، وعلقت قائلة: "أنا فرحانة وأنا في وسطكم أوي ونفسي أتصور مع كل واحد فيكم".