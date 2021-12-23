الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطعيم 156 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمنيا 

اللواء اسامه القاضى
اللواء اسامه القاضى محاظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي انطلقت خلال الفترة من يوم الأحد 19 ديسمبر واستمرت حتى الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، لمدة 4 أيام بنطاق مركز ومدينة المنيا بنسبة نجاح 100%من المستهدف، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

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 شلل الأطفال

من جانبه، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا اختتمت أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الفترة من الأحد 19 ديسمبر وحتى 22 من نفس الشهر على مدار 4 أيام بتطعيم 156 ألف طفل بنسبة نجاح 100 % من المستهدف، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة أطفال مصر من مرض شلل الأطفال الذى يهدد حياة أطفال مصر.

وكان محافظ المنيا، قد أعلن أن إجمالي الأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم وحتى 5 سنوات يبلغ 983 ألف و55 طفل بجميع المراكز والقرى والنجوع، وإجمالي الفرق الطبية المشاركة في الحملة يبلغ 2783 فريق ثابت ومتحرك، مشددًا على أن الحملة ستجوب جميع المراكز والقرى والنجوع، للوصول إلى المستهدف وتحقيق الأهداف المطلوبة.

شلل الأطفال
شلل الأطفال
شلل الأطفال
شلل الأطفال
شلل الأطفال
شلل الأطفال
المنيا تطعيم 156 ألف طفل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100 بمركز ومدينة المنيا الدكتور محمد حلمي اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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