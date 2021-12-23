الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: توافق وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كل القضايا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السيدة زينب بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير هشام الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيسة مجلس النواب البحريني، طالباً نقل التحيات إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومشيداً بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه كافة القضايا، مؤكداً سيادته حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، ومشدداً على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج. 

من جهتها، نقلت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى الرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدةً اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص البحرين على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، ومشيدةً في هذا الإطار بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر، والتي تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها مصر في كل ركن منها، الأمر الذي يعكس القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من قبل الرئيس. 

كما ثمّنت رئيسة مجلس النواب البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مؤكدةً أن قوة مصر من قوة كافة الدول العربية، ومشيدةً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.    

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لا سيما على المستوى البرلماني، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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