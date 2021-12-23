الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أحمد حلمي رئيسا لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي

أجرت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، انتخاباتها الداخلية، اليوم الخميس، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء وأعضاء هيئة المكتب لدورة ٢٠٢١-٢٠٢٥، بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضواً.

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، فوز المهندس أحمد حلمي رئيساً، والمهندس طارق حبشي والمهندس علي البدري، وكيلين، والمهندس محمود أبوشوشة، والمهندس عمرو عرنسة، أعضاء هيئة المكتب، وتم اختيار المهندس أحمد حلمي، مرشح الغرفة في مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السري، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.

وتم اختيار المهندس أحمد حلمي، مرشح الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السري، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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