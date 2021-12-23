تفاصيل الاجتماع الشهري للغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية

عقد المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اجتماع مجلس الإدارة الشهري بحضور نائبيه إبراهيم خميرة نائب أول، المهندس مصطفى أبو حديد نائب ثان، جلال الطاهر سكرتير عام الغرفة، سيد الكرسلي، رئيس الشعب، إيهاب زهدي، وعبدالله خضير، أمناء الصندوق ودكتورة دينا ياقوت، رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

خلال الاجتماع ناقش المهندس أحمد عثمان، مقترح إنشاء معرض رأس السنة لسيدات الإسماعيلية تحت إشراف دكتورة دينا ياقوت، رئيس لجنه سيدات الإسماعيلية بالغرفة التجارية، لتنشيط حركة التجارة، وتمكين وتدعين المرأة المصرية، وذلك في الفترة ما بين ٢٩ وحتى ٣١ ديسمبر.

كما قررت الغرفة التجارية بتوفير مكتب للهيئة العامة الرقابة على الصادرات والواردات، لخدمة قطاع التجار لاستخراج بطاقات التصدير والاستيراد.

كما قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بمناشدة وزير المالية بمد فترة انتقالية بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية، حتى تتمكن الغرفة من خلالها مخاطبة الجهات وتوفيق أوضاعهم بالتسجيل في المنظومة، وتوفير دورات تدريبية للتجار على كيفية التعامل مع القاتورة الإلكترونية وذلك بمقر الغرفة بعد التنسيق مع مكتب ضرائب الإسماعيلية.