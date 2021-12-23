الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بعرض نجله للبيع على «فيسبوك» بحلوان

فيسبوك
فيسبوك

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس متهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي «بدعوى التبني» من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتبيَّن من التحريات أنه عقب ورود معلومات وتحريات قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة، بقيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي «بدعوى التبني» من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقام بعرض صورة شخصية للطفل عبر الصفحة المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وله معلومات جنائية، وبرفقته نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا لكونه يعول 5 أطفال ومروره بضائقة مالية، اختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الاجتماعي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

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