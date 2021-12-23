محافظ بورسعيد يفتتح بطولة السباحة الشتوية «النصر ٥٦» بالمدينة الرياضية

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بطولة السباحة الشتوية "النصر ٥٦"، وإطلاق شارة البدء بمجمع السباحة بالمدينة الرياضية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

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وأشاد محافظ بورسعيد، بمستوى تنفيذ البطولة، مؤكدًا أن مدينة بورسعيد أصبحت مؤهلة لتنفيذ كبرى الفعاليات الرياضية، لافتًا إلى أن احتفالات العيد القومي لهذا العام تعكس الطفرة التي حققتها بورسعيد في كافة المجالات، معربًا عن فخره بأبناء مدينة بورسعيد الأبطال، الذين يواصلون النجاحات التي بدأها أجدادهم خلال السنوات السابقة.

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يذكر أن عدد الفرق المشاركة بالبطولة ٨ أندية ممثلة في نادي الشرق ونادي القناة ونادي التوكيلات البحرية ونادي ج شبين ونادي السلام البحري وستاد بورسعيد ونادي هيئة قناة السويس ونادي بورسعيد، بإجمالي عدد ٢٥٠ لاعب ولاعبة يمثلون أندية محافظة بورسعيد والاسماعيلية والسويس والغربية.

جانب من الحدث

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