انطلاق اللقاء المهنى للأخصائيين الاجتماعيين مسؤولى الاتحادات الطلابية بالوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، انطلاق اللقاء المهنى للأخصائيين الاجتماعيين مسئولى الاتحادات الطلابية ورواد الفصول والرواد العموم والقيادات الطلابية بشرف حضور اللواء أحمد عبد الفتاح جودة رئيس الإدارة المركزية لأمن وزارة التربية والتعليم والسيد أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية، والوفد المرافق، والسيد ناصف أنيسى نائب رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ومدير إدارة الخارجة التعليمية وذلك بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية وإدارة الخارجة التعليمية.

وخلال كلمته أكد وكيل التعليم بالمحافظة الدور الهام للاتحادات الطلابية فى تدعيم المبادئ وتحقيق الأهداف التربوية لضمان حرية التعبير لدى الطلاب وتدعيم القيم لديهم فضلا عن تشجيع الطلاب على التفوق الدراسى وتدعيم روح المبادرة والإبداع والابتكار .

وأعرب اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم عن بالغ سعادته للمشاركة بهذا الملتقى على أرض محافظة الوادى الجديد فى زيارته الأولى للمحافظة موجها التحية والتقدير لوكيل التعليم بالمحافظة لحسن الإستقبال، متحدثا عن شعار الاتحادات الطلابية لهذا العام والذى يأتى تحت شعار "مواطنة تنمية" وكيف لنا أن ننمي روح الولاء للوطن ونشعر جميعا بالفخر والمجد ببلدنا الغالي مصر، حضارات عريقة ، ثلث آثار العالم توجد بمصر ، ونحن كمصريين نجحنا فى تشكيل إرادتنا، ومواجهة كافة الأزمات، للوصول بمصرنا الغالى لبر الأمان ، فلنا جميعا أن نفتخر بهذا الوطن الغالى .

وقدم السيد أحمد موسى رائد عام الاتحادات لمدارس الجمهورية الشكر والتقدير للدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مثمنا مجهودات قطاع تعليم المحافظة والاتحادات الطلابية فى المشاركة بكافة أنشطة التربية الإجتماعية وحصاد العديد من المراكز جمهوريا.

وأكد رائد عام الاتحادات على الدور الهام مسئول الاتحادات بداية من انطلاق الانتخابات الطلابية وتوعية الطلاب بكيفية الاختيار والتحرر من الذاتية، من أجل جيل واع له دوره القيادى الفعال بالمجتمع، مؤكدا اننا جميعا نتطلع فى الاتحادات الطلابية التميز والإبداع من أجل منتج حقيقى لطالب متميز من خلال مشاركته بكافة أنشطة الأتحادات الطلابية التى تساعد على التفوق الدراسى.