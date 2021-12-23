«فينيسا بالموبايل» معرض لأحمد خالد بمركز محمود مختار الثقافي.. الخميس

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الفنان أحمد خالد بعنوان "فينيسيا بالموبايل"، وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021 بقاعة "نهضة مصر" بمركز محمود مختار الثقافي.

يستمر المعرض حتى 10 يناير 2022، ويستقبل الزوار يوميا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً ومن الساعة الرابعة عصراً : الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة

يضم المعرض 65 صورة مختلفة الأحجام والمقاسات، من مدن «فينيسيا ومورانو وبورانو وليدو» فى إقليم فينيتو بإيطاليا، التقطها المصوربالموبايل، لتكون أولى الخطوات فى مشروع خاص عن سلسلة من أدب الرحلات المصور.

اَلْبُنْدُقِيَّةُ (بالإيطالية: Venezia – ڤينيتسيا هي مدينة بشمال إيطاليا وعاصمة إقليم فينيتو وعاصمة مقاطعة البندقية. تعد مدينة البندقية أكبر مدينة بالإقليم من حيث عدد السكان والمساحة. يقدر عدد سكانها 271 ألف نسمة. تتكون المدينة من جزئين منفصلين وهما الوسط (الذي يحتوى على بحيرة تحمل نفس الاسم) وميسترى والمنطقة اليابسة. ظلت المدينة لأكثر من ألف عام عاصمة "جمهورية فينيسيا" وكانت تعرف باسم ملكة البحر الأدرياتيكي. نظراً لتراثها الحضاري والفني، ومنطقة البحيرات التي بها، تعد المدينة من أجمل مدن العالم التي ترعاها منظمة اليونسكو الأمر الذي جعلها ثاني مدينة إيطالية بعد روما من حيث ارتفاع نسبة التدفق السياحي من أنحاء مختلفة من الخارج.

المدينة عبارة عن عدة جزر متصلة ببعضها عن طريق جسور وتطل المدينة على البحر الأدرياتيكي. تعتبر المدينة من أهم المدن الإيطالية ومن أكثر المدن جمالاً في إيطاليا لما تتمتع به من مباني تاريخية يعود أغلبها إلى عصر النهضة في إيطاليا وقنواتها المائية المتعددة ما يجعلها فريدة من نوعها على مستوى العالم. المركز التاريخي للمدينة يقع على مساحة لأربعة كيلو مترات من اليابسة على 118 جزيرة من منطقة الفينيتو الشاطئية. المنظر الفريد من نوعه والكنوز الفنية الموجودة تجعل منها مدينة مميزة في العالم. تجتازها أكثر من 150 قناة.