ميريهان حسين تخطف الأنظار في مسلسل «ستات بيت المعادى»

خطفت النجمة ميريهان حسين الأنظار بقوة بأدائها فى مسلسل "ستات بيت المعادى" والمعروض حاليًا على منصة شاهد الرقمية، حيث تألقت فى دور "فاتن" الذى تقدمه ضمن الأحداث، وهى شخصية محورية.

وتظهر ميريهان فى دور "عاملة" بأحد المطاعم، وهى شخصية جديدة عليها، واستطاعت من خلالها أن تتفوق على نفسها فى أداء المشاهد ببراعة ونجحت فى خطف الأنظار بقوة.

وبرعت ميريهان فى جميع مشاهدها، تمثيلًا وغناءً، خصوصًا التى جمعتها بـ"مريم" كندة علوش، وأضفت على المسلسل بريقًا بشخصيتها "المرحة والجذابة"، خاصة وأن العمل تدور أحداثه خلال 3 عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء.

ويشارك ميريهان في بطولة المسلسل أحمد وفيق، وكندة علوش، وإنجي المقدم، وتارا عماد، وصبري فواز، وإخراج محمد سلامة.

وانتهت النجمة ميرهان حسين من تصوير مشاهدها فى مسلسل "أنا وهى" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد، وتنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد ميريهان خلال الأحداث دور صاحبة شركة للأوراق المالية ويعمل فيها أحمد حاتم وتمتلك شخصية وقوية ومستقلة ويحدث رابط بينها وبين حاتم وهنا فى ظروف متشابكة.

مسلسل "أنا وهى" يدور فى 8 حلقات من وإخراج سامح عبدالعزيز، كما تعاقدت ميريهان حسين على مسلسل "قلب واحد" أمام النجم هانى سلامة، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

كما تصور ميريهان دورها فى مسلسل "نقل عام" مع مجموعة من النجوم منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، ريم البارودى، وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وتراهن ميريهان على نجاح العمل حيث تقدم شخصية مغايرة ومختلفة عن كل الأدوار التي قدمتها فى السابق.