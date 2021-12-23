محافظ بورسعيد يلتقي أسر وأبطال 56 والقيادات الشعبية والتنفيذية

خلال لقاء مفتوح...... محافظ بورسعيد يلتقي أسر و أبطال 56 والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي بمحافظة بورسعيد عام 1956، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة.

وفى بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد أسمى معاني الشكر لأهالي بورسعيد عامة، ولأبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية خاصة، والذين كتبوا اسم بورسعيد فى سجل التاريخ المصري والتاريخ العالمي، وكانوا سببًا فى جعل اسم بورسعيد يذكر فى كل البلدان حول العالم، معربًا عن فخره بتواجده مع أسر وأبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثى عام1956.

وأكد محافظ بورسعيد أنه فخور بالفرحة فى عيون أحفادنا وأهالينا بالانتصارات العظيمة لبورسعيد، والتى ظهرت خلال الاحتفالات التى اقامتها المحافظة فى ميدان الشهداء صباح اليوم، وخلال زيارة المتحف القومي لبورسعيد ومشاهدة التراث ورموز الأبطال البورسعيدية خلال مقاومة العدوان، مؤكدًا أن أبناء بورسعيد هم سر الصمود والنجاح والانتصار على مر العصور.

وتطرق المحافظ لدور أبطال بورسعيد البطولي والذين وقفوا صامدين فى وجه العدو وضربوا أروع الأمثلة أمام العالم فى الحفاظ على أراضي الوطن، مشيرًا إلى أننا نواجه الآن حربًا من نوع آخر وهى حرب التنمية والتعمير لبناء مستقبل مشرف لأبناء مصر، لافتًا إلى أن إعادة التعمير والبناء والإنجاز الذي يحدث بالدولة المصرية خلال سبع اعوام يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية التاريخي، وأن بورسعيد كانت دومًا رمز الصمود والتحدي والإبداع.

واختتم اللقاء بالتقاط عدد من الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع أبطال وأسر المقاومة الشعبية، والأطفال المشاركين فى الاحتفالية وسط أجواء من البهجة والفرحة.