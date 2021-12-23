الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين فى حادثين متفرقين بالمنيا

حادث
حادث

شهدت طرق المنيا اليوم حادثين متفرقين، نتج عنهما مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وتحرر عنها المحاضر اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام مقر الوحدة المحلية بمركز العدوة أسفر عن وفاة سيدة.

بانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وفاة ربة منزل، 34 عاما، متأثرة بإصابتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة المرور، ونقل الجثة إلى مستشفى مغاغة المركزي.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان وتحديداً في الطريق الواصل بين قريتي بني أحمد وريدة.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وبالكشف عليهم تبين إصابتهم بسحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وبالفحص أفادت التحريات الأولية، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدى إنقلابها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المنيا مصرع ربة منزل إصابة 3 أشخاص المستشفيات غرفة عمليات النجدة حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

مدبولي: اختيار القاهرة لاستضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي 2024

تمثال محمود ياسين يزيّن ساحة قصر ثقافة بورسعيد (صور)

آخرهم حنان ترك.. فنانون ورطتهم صفحات مزورة في أزمات

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل