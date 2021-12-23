عصابة السيدات لخلط الذهب بالنحاس وبيعه في التحقيقات: «بناكل عيش»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات، البلاغ الوارد لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم بقيام سيدتين بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالي، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص وذلك عقب تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

- تفاصيل التحريات

بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين مقيمتين بدائرتى قسم شرطة عين شمس والمطرية، وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول له معلومات جنائية.

- اعترافات المتهمتين

واعترفتا أن السبب وراء فعلتهما كان النصب على أصحاب محلات الصاغة، لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير، مقابل تحصلهم على مبلغ مالى باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه، وعثر بداخلها على 9 سلاسل ذهبية اللون و4 غوايش و2 خاتم، و2 قرط و2 سلك ذهبى المستخدم فى تصنيع السلاسل الذهبية، جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس، كمية من أقفال سلاسل ذهب و2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية مقلدين مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية مزورين، ومبلغ مالى.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمتين أيدها، أقر بقيامه بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه، باستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة، وقيام المتهمتين بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وقالتا" بناكل عيش"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.

بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة باسلوب النصب، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع نصب بذات الاسلوب، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.