من أبرزها القاهرة الكبرى.. خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة

تزامنًا مع بدء فصل الشتاء والذي عادة ما تشهد البلاد خلاله حالة من عدم الاستقرار في الطقس، ويهتم المواطنون بمعرفة حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، تحسبًا لسقوط أمطار أو انخفاض درجات الحرارة أو تعرض الطرق لشبورة قد تعيق الرؤية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ان آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والصعيد، مشيرة إلى أنه من المتوقع مع تكاثر السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتتعرض المناطق الساحلية لأمطار متوسطة على فترات متقطعة، بنسبة 50% تقريبًا، كما تتعرض القاهرة الكبرى ومناطق جنوب الدلتا إلى أمطار خفيفة على فترات متقطعة أيضًا، بنسبة حدوث 20% تقريبًا.

ـ أبرزها الرياح.. تغيرات مفاجئة قد تطرأ على الطقس

و قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، تشهد الفترة الحالية حالة من الطقس المستقر والذي من الطبيعي أن يكون عليه الطقس في فصل الشتاء و حذر من التغيرات المفاجئة التي قد تطرأ على الطقس، وخاصة من الرياح شديدة المصحوبة بأتربة مع عواصف والتي قد تضرب البلاد والأمطار شديدة.

- الأماكن المتوقعة لسقوط الأمطار

وذكر "شاهين"، بعض أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة والتي من المحتمل أن تسقط الأمطار من أمطار خفيفة إلى متوسطة وذلك على مناطق من شمال سيناء وشمال الدلتا ومدن القناة والإسكندرية، ويشهد غدا الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

- شبورة مائية صباح الغد

وأوضح، أن طقس غدًا الجمعة يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.