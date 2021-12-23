الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

مصر تفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى فى عام 2024

السفير خالد الأبيض
السفير خالد الأبيض

قال السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا والمندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" في نيروبي، إن برنامج الهابيتات اختار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في عام 2024.  

وأكد مندوب مصر الدائم لدى برنامج الهابيتات أن اختيار مصر لاستضافة المنتدى، والذي يعد أكبر فعالية دولية معنية بمناقشة موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، جاء بناء على التوصية التي أصدرتها بالإجماع لجنة الاختيار بالبرنامج بمشاركة ممثلي عدد من الهيئات الأممية المعنية ومراجعتها لطلبات وملفات الاستضافة التي تقدم بها عدد من الدول الأعضاء لتنظيم نفس الدورة من المنتدى.

أول انعقاد للمنتدى في دولة إفريقية

وأضاف أن هذه التوصية جاءت على ضوء ما تميز به الجانب الموضوعي للملف المصري، موضحًا أنها ستكون المرة الأولى التي سينعقد فيها المنتدى في إحدى الدول الإفريقية منذ دورته الافتتاحية التي نظمها البرنامج بمقره في نيروبي في عام 2002، الأمر الذي سيمثل فرصة لاستعراض التطورات والتحديات الحضرية التي تشهدها الدول النامية وخاصة دول القارة الإفريقية.

وأشار السفير المصري إلى أن اختيار مصر لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى، وسابق استضافتها لفعالية يوم المدن العالمي بمدينة الأقصر في أكتوبر 2021، فضلًا عن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الهابيتات للتميز الحضري لعام 2021، يأتي تقديرًا للطفرة والإنجازات التي تُحققها الدولة المصرية في ملفات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة. 

وذلك كافة يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتحديدًا الهدف الحادي عشر الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. 

مصر كينيا سفير مصر المنتدى الحضري العالمى 2024

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