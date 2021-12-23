الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القاهرة» بالمركز 242 عالميا في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء

الخشت
الخشت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة حصول الجامعة على جائزة أفضل جامعة مشاركة جديدة في تصنيف "UI Green Metric” العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة، كأول جامعة مصرية تحصل على هذه الجائزة، وقد حققت جامعة القاهرة المركز الثالث أفريقيا و242 عالميا على الرغم من مشاركتها الأولى في هذا التصنيف للعام الحالي 2021.

ويعد تصنيف المقياس الأخضر العالمي للجامعات الذي تنظمه جامعات إندونيسيا أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، ويعتمد على معايير أساسية مثل الموقع والبنية التحتية والمساحات الخضراء والتعليم والبحث العلمي والطاقة وإدارة المياه وإدارة النفايات والنقل.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، أنه في ضوء خطة الجامعة الاستراتيجية (٢٠٢١- ٢٠٢٥) تم إعداد أول تقرير للاستدامة لعام 2020 مشتملا على كافة الجهود المبذولة لتقليل الآثار البيئية السلبية للجامعة، ويهدف التقرير إلى تقديم نظرة شاملة لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي من خلال تلخيص التزام الجامعة بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، فضلا عن الكشف عن مدى إلتزام جامعة القاهرة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة فازت هذا العام بالمركز الأول على 27 جامعة حكومية فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أنشأت الجامعة مكتب الاستدامة الأول من نوعه في الجامعات المصرية.

أفريقيا التعليم العالي جامعة القاهرة الجامعات رئيس جامعة القاهرة رؤية مصر 2030 جائزة أفضل وزارة التعليم العالي ايات الدكتور محمد عثمان الخشت

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