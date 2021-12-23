الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم الخميس 25 ألفا و600 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بأن أقصى حمل مسائي في الإنتاج، اليوم الخميس، يبلغ 25 ألفا و600 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وأشار إلى أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الخميس، يبلغ 25 ألفا و600 ميجاوات، مقابل 25 ألفًا 100 ميجاوات، أمس الأربعاء، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته.

ونوه مركز التحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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