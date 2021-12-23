الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بالنصب على إحدى السيدات بزعم التوظيف الحكومي بالغربية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بالنصب على إحدى السيدات زاعمًا مقدرته على تعيين ابنتها في وظيفة حكومية، وتحصل منها على مبالغ مالية.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها، والاستيلاء منها على مبالغ مالية، بزعم مقدرته على إلحاق نجلتها بإحدى الجهات الحكومية، مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسؤولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة، وعدم إلتزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات، تبيَّن صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تعيينهم وذويهم بوظائف بعدة جهات حكومية «خلافًا للحقيقة»، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكية على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

نصاب تعيين وظيفة حكومية مبالغ مالية النصب مكافحة جرائم الأموال العامة

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