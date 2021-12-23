لمحاولته التدفئة من البرد.. وفاة عامل «سويتش» بمجلس مدينة الخانكة

توفي عامل السويتش النوبتجي بمجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إثر اختناقه بسبب استنشاق غاز تسرب من أنبوبة بوتاجاز كانت موجودة بمجلس المدينة أشعلها المتوفي للتدفئة من البرد أثناء قيامه بمهام عمله.

و عثر زملائه في العمل على جثته فور وصولهم للعمل صباح اليوم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من العاملين بمجلس مدينة الخانكة، بالعثور على زميلهم "ط. ا"، عامل السويتش النوبتجى لمجلس مدينة الخانكة، جثة هامدة بغرفة السويتش، صباح اليوم، فور وصولهم إلى مقر مجلس المدينة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمجلس المدينة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "ط. ا"، عامل السويتش النوبتجى لمجلس مدينة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وجاء التقرير الأولى لمفتش الصحة أن سبب الوفاة استنشاق غاز سام تسرب من أسطوانة بوتاجاز بمجلس المدينة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وبيان أسباب تواجد أسطوانة بوتاجاز بالمجلس فى هذا التوقيت.