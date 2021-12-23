مرض وشائعات واعتقال.. أزمات في حياة جورج وسوف في عيد ميلاده

يصادف اليوم 23 ديسمبر عيد ميلاد سلطان الطرب الفنان الكبير جورج وسوف، صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في الشرق الأوسط، ومسيرة مكللة بالنجاح.

حياته:

ولد في مدينة حمص بسوريا، عام 1961، بدأ الغناء وهو في الـ14 من عمره، وانطلق من سوريا من خلال غنائه موال "حاصبيا" في مطعم الحديقة الخضراء.

منع من الفناء ثم انطلاقة:

قامت نقابة الموسيقيين السورية بمنعه من الغناء لأنّه لم يبلغ السن القانوني 18 عامًا وحرصًا على مستقبله الدراسي، لكن أحد كبار المعجبين به وبموهبته وتوسط له فسمح له بالغناء بحجة أن صوته أكبر من عمره.

سلطان الطرب:

قام الفنان "وديع الصافي" برعايته وجعله يتعامل مع أكبر الملحنين مثل "سيد مكاوي" و"محمود الموجي" و"بليغ حمدي" وقدم معهم العديد من الأعمال واشتهرت أغنيته "سلطان الهوى" فنال بسببها لقب "سلطان الطرب".

وقال في أحد اللقاءات التليفزيونية: كنت أغني في باريس خلال حفل، حضر فيها الفنان المصري عمر الشريف وهو يستمع له كان يقول الله يا سلطان يا سلطان، وسمع تلك الجملة الصحفيين لذلك أطلقوا عليه سلطان الطرب.

شائعات كثيرة عن وفاته:

تداولت شائعات كثيرة عن وفاة الفنان جورج وسوف، عدة مرات ففي عام 2019 تداولت شائعة وفاته نتيجة تعرضه لأزمة قلبية ولكن خرج جورج وسوف لينفي هذا الأمر الذي أقلق جمهوره، بنشر صورة كاريكاتير له عبر "ستوري إنستجرام"، وعلق عليها ساخرًا: “لمخترع شائعة أني مت بقول له: "عبيب ألبي".

ومرة أخرى في عام 2020 نتيجة لتدهور حالته الصحية ولكن قال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: "لما اصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم.. اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر أنا بصحة جيدة جداً وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات.. زهقنا.

وتم إطلاق الشائعة مرة ثالثة في أوائل عام 2021 ورد عليها قائلًا: "أنا بصحة جيدة ولا صحة لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية.. والناس كل حياتي ولو طلعت على المسرح وهما بيعطوني باور وأنا سعيد بحب الجمهور لي فدائمًا أسمع هتاف الناس في حفلاتي باسمى المفضل أبو وديع حياتي الشخصية بسيطة حيث إنني إنسان بسيط وأحب البساطة، وأتأثر بسهولة عند رؤية الفقراء، قائلًا: "لو شفت فقير ببكي وأنا إنسان حساس وعربي أهتم بقضية فلسطين وأحب بلدي الأم سوريا وبلدي الثاني لبنان".

أزمته مع الفنانة أصالة:

هاجم الفنان جورج وسوف الفنانة أصالة واتهمها بالخيانة لسوريا، ووصفها ببعض الكلمات القبيحة في أحد اللقاءات التلفزيونية، بسبب موقفها السياسي وقال: "أصالة فاكرة إن الله خلقها ولم يخلق غيرها، أنا لا أهتم بأخبارها واعتبرها حشرة، الله يرحم والدها كان فنان حقيقي، المفروض نقف بجانب الأسد في مواجهة المرتزقة اللي بيقتلوا أهالينا ولكن أصالة موقفها عكس".

اعتقاله:

تم اعتقال وسوف في ستوكهولم عام 2008، بعدما تم ضبط 30 جرام من الكوكايين بحوزته ولكن تمت تبرئته في النهاية ولم يثبت عليه شيء.