«زقاق المدق» يستعيد دنيا عبد العزيز بعد الإصابة على مسرح البالون.. الليلة

تعود الفنانة دنيا عبد العزيز من جديد بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بها مؤخرا إلى استئناف عرض مسرحيتها “زقاق المدق” مساء اليوم على مسرح البالون بالقاهرة بعد عدة عروض بالإسكندرية خلال الفترة الماضية وزمنها العرض الذي أصيبت خلاله قبل عدة أسابيع.

وكانت دنيا تعرضت خلال عرض المسرحية لإصابة شديدة في قدمها اليسرى، أثناء عرض مسرحيتها الجديدة "زقاق المدق، التي عرضت على مسرح محمد عبد الوهاب في مدينة الإسكندرية، والتي تجسد خلالها شخصية "حميدة"، وهى المسرحية المأخوذة عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ.

وبعد نجاح عرضها فى مدينة الإسكندرية، تعود أسرة العرض المسرحى «زقاق المدق» وهى مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج عادل عبده؛ لتستأنف عروضها على خشبة مسرح «البالون» فى العجوزة. المسرحية تُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، فى الثامنة والنصف مساءً.

أبطال مسرحية زقاق المدق

ويشارك في بطولة العرض كلا من دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، كريم الحسينى، د.عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، وأمل رزق، نهال عنبر، بهاء ثروت، ضياء عبد الخالق، وسيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، صابر رامى.

"زقاق المدق" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت، بإشراف الفنان صلاح لبيب مدير عام الفرقة، ومشرف على هيئة الإخراج وليد طه، مخرج منفذ وليد صلاح وأحمد يونس، مساعدو الإخراج أحمد طارق ومحمود كامل وإيهاب علوان وإبراهيم أبوالنجا وأحمد الصواف، مدير الإنتاج أمل حبيب، وديكور محمد الغرباوى، تصميم أزياء مروة عودة، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد جميعى، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، خدع مسرحية إيهاب جمعة، تصميم دعاية مصطفى عوض.