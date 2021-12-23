الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«زقاق المدق» يستعيد دنيا عبد العزيز بعد الإصابة على مسرح البالون.. الليلة

دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز

تعود الفنانة دنيا عبد العزيز من جديد بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بها مؤخرا إلى استئناف عرض مسرحيتها “زقاق المدق” مساء اليوم على مسرح البالون بالقاهرة بعد عدة عروض بالإسكندرية خلال الفترة الماضية وزمنها العرض الذي أصيبت خلاله قبل عدة أسابيع.

وكانت دنيا تعرضت خلال عرض المسرحية لإصابة شديدة في قدمها اليسرى، أثناء عرض مسرحيتها الجديدة "زقاق المدق، التي عرضت على مسرح محمد عبد الوهاب في مدينة الإسكندرية، والتي تجسد خلالها شخصية "حميدة"، وهى المسرحية المأخوذة عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ.

وبعد نجاح عرضها فى مدينة الإسكندرية، تعود أسرة العرض المسرحى «زقاق المدق» وهى مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج عادل عبده؛ لتستأنف عروضها على خشبة مسرح «البالون» فى العجوزة. المسرحية تُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، فى الثامنة والنصف مساءً.

أبطال مسرحية زقاق المدق

ويشارك في بطولة العرض كلا من دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين،  كريم الحسينى، د.عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، وأمل رزق، نهال عنبر، بهاء ثروت، ضياء عبد الخالق، وسيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، صابر رامى.

"زقاق المدق" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت، بإشراف الفنان صلاح لبيب مدير عام الفرقة، ومشرف على هيئة الإخراج وليد طه، مخرج منفذ وليد صلاح وأحمد يونس، مساعدو الإخراج أحمد طارق ومحمود كامل وإيهاب علوان وإبراهيم أبوالنجا وأحمد الصواف، مدير الإنتاج أمل حبيب، وديكور محمد الغرباوى، تصميم أزياء مروة عودة، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد جميعى، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، خدع مسرحية إيهاب جمعة، تصميم دعاية مصطفى عوض.

دنيا عبد العزيز الفنانة دنيا عبد العزيز الاصابة زقاق المدق البالون مسرح البالون أبطال مسرحية زقاق المدق

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021

أسعار البنزين الجديدة يناير 2022.. لجنة التسعير التلقائى تجتمع خلال أيام

«البترول» تعلن فحص جميع السيارات «ملاكي- أجرة» مجانا لتحويلها للعمل بالغاز

قوات حرس الحدود تضبط 240 سلاحا وتعدم أطنان مخدرات في شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى