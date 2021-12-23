الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الأردن لدى بكين: تعاون مع الشركات الصينية في المجالات كافة

سفير الأردن لدى الصين
سفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني

قال سفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني، إن هناك تعاونا بين الشركات الصينية مع الشركات الأردنية في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والملابس والمنتجات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الأولى من "حوار الصداقة" بين الصين والأردن تحت موضوع "فرصة المائة عام: بناء مشترك لـ'الحزام والطريق' و'رؤية الأردن 2025'" بشكل فعلي وافتراضي، في العاصمة الصينية بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية.
وأضاف الحسيني أن بلاده تقع في نقطة التقاء حزام طريق الحرير الاقتصادي البري وطريق الحرير البحري، وتعد دولة نموذجية للسلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتمتع ببيئة استثمار جيدة وموارد بشرية عالية الجودة، موضحا أن الشباب الأردنيين والصينيين قد أصبحوا جسرا مهما لتعزيز التبادلات والتفاعلات بين الحضارتين، حيث توجد أعداد كبيرة من طلبة الدولتين الوافدين يطلعون عن قرب على ثقافة الآخر.
من جهته، قال تشن تشوان دونغ، سفير الصين لدى الأردن، إن العلاقات الثنائية تطورت بشكل صحي ومطرد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والأردن في عام 1977، حيث شهد التعاون العملي على جميع المستويات وفي مختلف المجالات نتائج مثمرة.
وأكد أن بلاده أصبحت ثالث أكبر شريك تجاري للأردن وثاني أكبر مصدر للواردات، مضيفا أنه يجب على الجانبين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتواصل الاستراتيجي، ومواصلة تقديم الدعم القوي لبعضهما البعض في القضايا التي تنطوي على المصالح الجوهرية للطرف الآخر؛ وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك من خلال المزايا التكميلية، وتعميق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتصنيع الذكي وغيرها؛ وتوسيع منصات التعاون ودفع إقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.

بكين الصين العلاقات الصينية الأردنية سفير الأردن لدى الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021

أسعار البنزين الجديدة يناير 2022.. لجنة التسعير التلقائى تجتمع خلال أيام

«البترول» تعلن فحص جميع السيارات «ملاكى- أجرة» مجانًا لتحويلها للعمل بالغاز

ضبط سائق يقود سيارته تحت تأثير «حشيش وأفيون وبانجو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى