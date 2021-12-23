حبس شاب لانتحاله صفة طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات بالمحلة

قرر رئيس نيابة ثان المحلة حبس شاب لانتحاله صفة طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والجيران.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات أهمها انتحال صفة دكتور وباحث وإدارة مركز تدريب غير مرخص قانونيًا ومزاولة أعمال الدجل والشعوذة بداخله.

وشدد رئيس نيابة ثان المحلة بناءً على توجيهات المحامي العام بتفريغ كاميرات مراقبة داخل مركز التدريب الوهمي كونه وكرًا لمزاولة أعمال السحر وسماع أقوال كافة الضحايا والمبلغين ضد المتهم.

"أنا باحث في مجال علوم الله ولم أنصب على المواطنين وأراعي الله في خطوات حياتي" بتلك الكلمات رددت أقوال مشعوذ ومنتحل صفة معالج الروحاني أمام رئيس نيابة ثان المحلة التابعة لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، مؤكدًا أنه يتعرض للإيذاء من جيرانه وأنشأ مركز تدريب لدورات التنمية البشرية والتأهيل والتدريب المهني والنفسي خلال الأشهر الماضية.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة بالتنسيق مع مفتش قطاع مباحث الأموال العامة لمنطقة وسط الدلتا يفيد بخروج مأمورية أمنية لضبط المدعو "علاء. ا" بتهمة ممارسة أعمال السحر والدجل والشعوذة وصفة باحث روحاني من خلال تدشين مركز تدريب والنصب علي ضحاياه بأنه يعالج فك السحر وأعمال الطلاسم.

ونجحت الأجهزة الأمنية تحت إشراف العقيد محمود سامي مفتش مباحث الأموال العامة لمنطقة وسط الدلتا والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة ضبط المتهم حال تواجده داخل مركز التدريب المزيف وبحوزته طلاسم وأوراق وكتب تستخدم في أعمال الدجل والشعوذة وأدوات صوتية تستخدم في العلاج الروحاني.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسماع أقوال شهود عيان والمبلغين من جيران المتهم.