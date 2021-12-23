الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات الأسبوع

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري للشهر الثالث على التوالي في بداية التعاملات اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية بمعظم البنوك العاملة في مصر، حيث أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار.

وتداولت البنوك في مصر أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار أعلى مستوى للشراء في بنوك (الأهلي الكويتي - الاستثمار العربي - مصرف أبوظبي الإسلامي) عند مستوى 15.68 و15.76 جنيه للبيع.

وفي بنكي (الأهلي المصري - مصر) أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في بنوك (التجاري الدولي - كريدي أجريكول - اتش اس بي سي - بلوم مصر) ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وحول العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، ففي البنوك المصرية، ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ما بين (8 - 10) قروش شراء وبيع، وذلك بعد أن شهدت خلال نوفمبر تراجعًا كبيرًا ما بين (40 - 50) قرشا شراء وبيع.

ففي بنكي (مصر - الأهلي) سجلت العملة 17.70 للشراء و17.85 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي، تباينت العملة لتسجل 17.72 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق المصري أمام اليورو 17.70 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.

في السياق ذاته، شهدت أسعار الجنيه الاسترليني ارتفاعًا ملحوظًا ما بين (15 - 16) قرشا شراء وبيع، ففي بنكي مصر والأهلي سجل 20.86 جنيه للشراء 21.04 جنيه للبيع، كما ارتفع سعره في البنك التجاري الدولي ليسجل 20.89 جنيه للشراء و21.05 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني 20.84 جنيه للشراء و20.98 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره للشهر للشهر الثالث على التوالي، ليسجل في بنكي الأهلي ومصر 4.18 جنيه للشراء وفي البيع 4.19 جنيه.