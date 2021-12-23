الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوات حرس الحدود تضبط 240 سلاحا وتعدم أطنان مخدرات في شهر

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 240 قطعة سلاح مختلفة الأعيرة، و120 خزنة سلاح، و9000 طلقة أعيرة مختلفة، استمرارًا لجهود التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.

received_448810413436599

كما تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط (1050) كجم لجوهر الحشيش المخدر و(1020) كجم لنبات البانجو المخدر، و(93) ألف قرص مخدر أنواع مختلفة، و(10) كجم لمادة الأفيون المخدر و(150) كجم لنبات الهيدرو المخدر.

received_1268769740621584

ونجحت عناصر حرس الحدود فى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بمناطق جنوب سيناء، حيث أسفرت الحملة عن إزالة زراعات مخدرة بإجمالي (90) فدانًا من نبات الخشخاش، وضبط عدد من مخازن النباتات المخدرة وتدمير محتوياتها بإجمالي (3.5) طن بانجو جاف و(5.5) طن بانجو مطحون و(120) كجم بذور بانجو و(50) كجم بودرة حشيش و(120) فرش حشيش و(2) مصنع حشيش بمشتملاته وضبط (12) فتحة نفق.

received_962426121377423

كما تم ضبط (230) عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الرسوم الجمركية، وضبط (97) جهاز تنقيب عن خام الذهب، و(3450) جوال أحجار لخام الذهب و5 هواتف اتصال بالأقمار الصناعية، و(2) طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

received_1011170889742595

وفى سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود (2267) فردًا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

received_290523526360610

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلًا ونهارًا فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

مدبولي: اختيار القاهرة لاستضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي 2024

تمثال محمود ياسين يزيّن ساحة قصر ثقافة بورسعيد (صور)

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

آخرهم حنان ترك.. فنانون ورطتهم صفحات مزورة في أزمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل