قوات حرس الحدود تضبط 240 سلاحا وتعدم أطنان مخدرات في شهر

تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 240 قطعة سلاح مختلفة الأعيرة، و120 خزنة سلاح، و9000 طلقة أعيرة مختلفة، استمرارًا لجهود التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.

كما تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط (1050) كجم لجوهر الحشيش المخدر و(1020) كجم لنبات البانجو المخدر، و(93) ألف قرص مخدر أنواع مختلفة، و(10) كجم لمادة الأفيون المخدر و(150) كجم لنبات الهيدرو المخدر.

ونجحت عناصر حرس الحدود فى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بمناطق جنوب سيناء، حيث أسفرت الحملة عن إزالة زراعات مخدرة بإجمالي (90) فدانًا من نبات الخشخاش، وضبط عدد من مخازن النباتات المخدرة وتدمير محتوياتها بإجمالي (3.5) طن بانجو جاف و(5.5) طن بانجو مطحون و(120) كجم بذور بانجو و(50) كجم بودرة حشيش و(120) فرش حشيش و(2) مصنع حشيش بمشتملاته وضبط (12) فتحة نفق.

كما تم ضبط (230) عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الرسوم الجمركية، وضبط (97) جهاز تنقيب عن خام الذهب، و(3450) جوال أحجار لخام الذهب و5 هواتف اتصال بالأقمار الصناعية، و(2) طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

وفى سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود (2267) فردًا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلًا ونهارًا فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.