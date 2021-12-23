«أمن المنافذ» يحرر 95 قضية في 3 أيام

تستكمل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون لاسيما مكافحة جرائم التهريب ومخالفات قوانين الإجراءات الجمركية، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ الجوية والحدودية والبحرية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ3 الماضية فقط، عن ضبط 95 قضية في مجال الأمن العام قام بتحريرها ضباط أمن المنافذ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة المختصة للتحقيق، وجار استمرار الحملات.