على متنها 2500 سائح.. 15 رحلة جوية تصل مطار مرسي علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 15 رحلة طيران دولية مختلفة تقل على متنها قرابة 2500 سائح من عدة دول مختلفة بينها 5 رحلات من المطارات الأوكرانية المختلفة.

وكشفت جداول الرحلات المقرر أن يستقبلها المطار اليوم الخميس، عن 5 رحلات من أوكرانيا، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين من إيطاليا، وواحدة من رومانيا وأخرى من هولندا ورحلة داخلية.

وكانت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، قد كشفت عن وصول 74 رحلة طيران بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الماضي، وزيادة رحلات الطيران فى الرحلات الوافدة من إيطاليا، وكذلك الرحلات القادمة من الهولندية.