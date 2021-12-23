الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على متنها 2500 سائح.. 15 رحلة جوية تصل مطار مرسي علم اليوم

مطار مرسى علم الدولى
مطار مرسى علم الدولى

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 15 رحلة طيران دولية مختلفة تقل على متنها قرابة 2500 سائح من عدة دول مختلفة بينها 5 رحلات من  المطارات الأوكرانية المختلفة.

وكشفت جداول الرحلات المقرر أن يستقبلها المطار اليوم الخميس، عن 5 رحلات من أوكرانيا، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين من إيطاليا، وواحدة من رومانيا وأخرى من هولندا ورحلة داخلية.

وكانت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، قد كشفت عن  وصول 74 رحلة طيران بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الماضي، وزيادة رحلات الطيران فى الرحلات الوافدة من إيطاليا، وكذلك الرحلات القادمة من الهولندية.

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