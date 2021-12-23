الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الري» تؤهل 3671 كيلو متر من الترع المتعبة لتوفير المياه

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، ضمن خطة متكاملة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

- خطة استراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها وإعادة استخدامها  

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3671,31 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ  12,95  كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، كما يساهم المشروع القومي فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

- تحسين نوعية المياه فى الترع المتعبة

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين ، وأيضًا فتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع بالمحافظات، بجانب عمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

كما أكد المتحدث الرسمى، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومي.

و يستهدف تنفيذ المشروع القومى تأهيل وتبطين سبعة آلاف كيلو متر من الترع المتعبة في عشرين محافظة بالجمهورية، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي.

عبدالفتاح السيسي استراتيجية المحافظات الأراضي الزراعية الهجرة غير الشرعية توفير فرص عمل للشباب توفير المياه وزارة الموارد المائية والري توفير فرص عمل المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع

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