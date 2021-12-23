حفاظا على المجرى.. إزالة 161 تعديا على النيل وفرعيه

ينفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة خلال فترة ستة أشهر، كما تمت إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى الجهات المعنية.

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 161 إزالة في نطاق محافظات " الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط - قنا "، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 73245 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

- تعدد أنواع التعديات على الترع والمصارف

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التعديات والتلوث، ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات المائية، كذلك ما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات أو مخالفات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ " الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، مشيراً إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل وفرعيه، يأتى ذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه بمختلف محافظات الجمهورية.