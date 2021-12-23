سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الخميس 23-12-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، ستقرارًا ملحوظًا خلال فترة التعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ 15,73 جنيه، فى ظل متابعة البنك المركزي المصري السوق المصرفي يوميا لإحداث توازن فى أسعار صرف العملات، وخاصة سعر الدولار لارتباطه بأسعار التداول للأسهم في البورصة والسلع الأساسية المستوردة ومدخلات الإنتاج المحلى، وارتفاع معدلات السحب من العملاء كرجال الأعمال والمستثمرين.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى السياق ذاته، شهدت فترة التعاملات اليوم استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية، وهو ما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع اهتمام قطاع البنوك بتوفير كميات الدولار اللازمة لجميع العملاء يوميًا للحفاظ على استقرار السوق المصرفي، وكذلك تدفقات العملة من المصريين بالخارج التى بلغت 24 مليار دولار ساهمت في استقرار سعر الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء و15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

أيضا كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

وايضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي الختام، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

