كيف استخدم النظام الإثيوبى المعلومات المضللة فى حرب تيجراى؟

حذر عدد من الخبراء من حملات وحرب المعلومات المضللة في صراع تيجراي شمال إثيوبيا، مؤكدين أن المعلومات المضللة تقود لتأزم وتفاقم الوضع.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي شمال البلاد قبل أكثر من عام، اندلعت حرب أخرى على الإنترنت، حيث نشر الخصوم ادعاءات كاذبة للسيطرة على رواية الصراع.

وانخرط النشطاء الرقميون في معركة شرسة لتشويه سمعة خصومهم، بدءًا من المواقع الموالية للحكومة التي تزعم الترويج لفحص الحقائق بشكل مستقل.

يحذر الخبراء من أن هذه الحملات عبر الإنترنت قد غذت الوضع المتفجر بالفعل في بلد له تاريخ من الاستقطاب العرقي.

وقال يوهانس إنيو أيالو، خبير الإعلام بقانون حقوق الإنسان الإثيوبي، لوكالة فرانس برس: تسببت الحرب في منطقة تيجراي، التي امتدت إلى دولتين متجاورتين في يوليو، في مقتل آلاف الأشخاص وتسببت في أزمة إنسانية حادة، والمقاتلون من جميع الأطراف متهمون بارتكاب الفظائع و على الرغم من أن المتمردين أعلنوا انسحابهم مرة أخرى إلى تيجراي في 20 ديسمبر ، لم يتم إطلاق أي محادثات سلام رسمية بعد.

لا تزال الاتصالات مقطوعة في منطقة النزاع ، والوصول للصحفيين مقيد ، مما يجعل من الصعب التحقق من المطالبات في ساحة المعركة.

وقال جوزيف سيجل، من المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية لوكالة فرانس برس "(كان) من الصعب معرفة بثقة ما يحدث على الارض - وهو أمر اتسم به الصراع منذ البداية".

وتابع: "إن انتشار الروايات الكاذبة يساهم في زيادة الشك تجاه جميع مزاعم الإساءة. وهذا بدوره يعيق استجابة دولية أكثر تنسيقاً وتوحيداً للأزمة".

ووجدت دراسة أجرتها مدرسة هارفارد كينيدي (HKS) أن هناك "حملتان واسعتان تسعىان إلى تشكيل السياسة الدولية حول صراع عسكري نشط".

وتقول الدراسة إن حرب تيجراي حالة معقدة تتفاعل مع الجغرافيا السياسية للقرن الأفريقي، والصدمة التاريخية، والنشاط، وخطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، والتلاعب بالمنصة، والدعاية، كل ذلك في خضم صراع أهلي مستمر ومن ناحية أخرى، سعى المؤيدون للحكومة إلى تشويه سمعة أي شخص يتعارض مع الخط الرسمي، وهي خطوة شجعها رئيس الوزراء نفسه.

نفى الفظائع

أحد الأمثلة على ذلك هو صفحة على فيسبوك تُدعى "Ethiopia Current Issues Fact Check''، وهي "موقع إلكتروني حكومي"، على الرغم من علامة توثيقه لا يروج لمراجعة مستقلة للحقائق ، بل ينشر منشورات مؤيدة لرئيس الوزراء تسعى لتشويه التغطية التي تنتقد التدخل في تيجراي.

كما هاجم المتعاطفون مع الزعيم تقريرًا لمنظمة العفو الدولية صدر في فبرايرعن قيام جنود إريتريين بقتل مدنيين في مدينة أكسوم الإثيوبية في نوفمبر 2020. وبعد نفي التقرير في البداية ، أكدت السلطات الإثيوبية في النهاية دخول القوات الإريترية البلاد ونفذت المجزرة.

كما فضحت وكالة فرانس برس ،زيف قصة خاطئة شائعة على نطاق واسع نشرتها صحيفة أثيوبيا هيرالد التي تديرها الدولة حيث تزعم أن الولايات المتحدة أجرت تحقيقاتها الخاصة في الحادث ولم تجد أي دليل على الفظائع.

كما انخرط النشطاء المؤيدون للمتمردين في نشر معلومات مضللة.

وجدت وكالة فرانس برس أيضا، أن أحد مستخدمي الإنترنت غير صورة القوات الإثيوبية ليبدو وكأن المتمردين يتقدمون في العاصمة أديس أبابا.