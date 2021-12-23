مندوب روسيا بالاتحاد الأوروبى: لا نستعد لغزو أوكرانيا

نقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، اليوم الخميس، عن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف قوله إن روسيا لا تجهز لغزو عسكري لأوكرانيا، وذلك بعدما أثارت موسكو قلق الغرب بتعزيز كبير للقوات قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال تشيجوف، في مقابلة مع الصحيفة، إن موسكو تريد دعم المتحدثين بالروسية ومواطنيها المقيمين في دول أخرى، لكنها لم تقل أبدا إنها ترغب في استخدام وسائل عسكرية لتحقيق ذلك.

ونقلت الصحيفة عنه قوله "روسيا لا تخطط لشن هجوم على أي بلد. أستطيع أن أؤكد أنه لا توجد قوات روسية تستعد حاليا لغزو أوكرانيا".



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إنه لا مجال للتراجع في مواجهة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا وإن موسكو ستضطر للرد بحزم إذا لم يتخل الغرب عن "نهجه العدواني".

وكان بوتين يوجه حديثه للمسؤولين العسكريين في وقت تضغط فيه روسيا من أجل رد عاجل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات قدمتها الأسبوع الماضي بشأن مجموعة ملزمة من الضمانات الأمنية من الغرب.

واتّهمت الولايات المتحدة روسيا مجددًا بمواصلة "التصعيد" عند الحدود مع أوكرانيا، وحذّرتها مرة جديدة من مغبة "أي عدوان" ضد جارتها.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لوكالة فرانس برس إن "روسيا تواصل التصعيد ولم تتراجع عن تعزيز انتشارها العسكري" عند الحدود.



وشدد على أن واشنطن وحلفاءها يراقبون الأوضاع "عن كثب".



ويأتي ذلك في وقت أفادت ألمانيا برصد "تحركات عسكرية" جديدة من جهة روسيا.



ويتّهم الغرب موسكو بحشد عشرات الآلاف من جنودها عند الحدود تحضيرًا لغزو محتمل لأوكرانيا.

في المقابل، يعتبر الكرملين أن النهج الذي تعتمده واشنطن وحلف شمال الأطلسي هو الذي يشكل تهديدًا لها، بسبب دعمهما السياسي والعسكري لكييف.



وحذّر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية من أن "أي عدوان ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وكلفة باهظة"، مكررًا التلويح بعقوبات غير مسبوقة سبق أن هدّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرضها على موسكو.