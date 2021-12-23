كوريا الجنوبية تسجل 6919 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس عن تسجيل 6919 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 589 ألفا و978 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 109 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5015 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 246 شخصا.

وتلقى 3ر85% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 2ر82% التطعيم كاملا، وحصل 7ر26% على جرعات معززة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

