ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل ارتفاعا حادا فى حالات الإصابة بكورونا

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، ارتفاع حاد في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، اليوم الخميس، حيث تجاوزت الإصابات خمسة آلاف حالة للمرة الأولى.

وسجلت الولاية الأعلى كثافة سكانية في البلاد 5715 حالة جديدة حتى مساء الأربعاء، مقابل 3763 حالة في اليوم السابق.

وارتفع عدد حالات دخول المستشفيات من 302 إلى 347 حالة، وتوفي شخص واحد، وتقول السلطات الصحية، إن معظم المرضى في المستشفيات غير مطعمين.

يشار إلى أن معدل التطعيم في الولاية مرتفع، حيث تلقى التطعيم 5ر93% ممن تزيد أعمارهم عن 16 سنة و2ر78% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة جرعتين، والأطفال دون 12 عامًا غير مؤهلين في أستراليا حتى يناير.

وتواجه الحكومة ضغوطًا لإعادة فرض بعض القيود مع ارتفاع الحالات وانتشار متحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم.

و يشار إلى أن ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة الداخلية ليست إلزامية، ولكن السلطات الصحية توصي بها.

ويحق لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا في أستراليا الحصول على جرعات معززة من اللقاحات بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية.

وسجلت أستراليا أكثر من 260 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 2100 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.