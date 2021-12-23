الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل ارتفاعا حادا فى حالات الإصابة بكورونا

أستراليا
أستراليا

 أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، ارتفاع حاد في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، اليوم الخميس، حيث تجاوزت الإصابات خمسة آلاف حالة للمرة الأولى.

وسجلت الولاية الأعلى كثافة سكانية في البلاد 5715 حالة جديدة حتى مساء الأربعاء، مقابل 3763 حالة في اليوم السابق.

وارتفع عدد حالات دخول المستشفيات من 302 إلى 347 حالة، وتوفي شخص واحد، وتقول السلطات الصحية، إن معظم المرضى في المستشفيات غير مطعمين.

يشار إلى أن معدل التطعيم في الولاية مرتفع، حيث تلقى التطعيم 5ر93% ممن تزيد أعمارهم عن 16 سنة و2ر78% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة جرعتين، والأطفال دون 12 عامًا غير مؤهلين في أستراليا حتى يناير.

وتواجه الحكومة ضغوطًا لإعادة فرض بعض القيود مع ارتفاع الحالات وانتشار متحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم.

و يشار إلى أن ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة الداخلية ليست إلزامية، ولكن السلطات الصحية توصي بها.

ويحق لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا في أستراليا الحصول على جرعات معززة من اللقاحات بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية.

وسجلت أستراليا أكثر من 260 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 2100 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 23 ديسمبر 2021

جيلان علاء: تعرضت للتنمر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-12-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الخميس 23-12-2021

كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى