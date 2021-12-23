الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ننشر أنشطة صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

تحت رعاية مؤسسة بيت الإنشاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، يشهد قصر الأمير طاز، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفل تخريج دفعتين من المستوى الأول إلى عالم الإنشاد والمديح، الدفعة الحادية عشر والدفعة الثانية عشر، تحت إشراف المنشد محمود التهامي نقيب المنشدين والمبتهلين.

 

ويقدم طلاب مدرسة الإنشاد باقة من أشهر قصائد المديح والتواشيح القديمة بإسلوب عصري والتى يطلبها الجمهور دائمًا، يأتي ذلك في طور تأكيد التهامي الدائم على أهمية دور الإنشاد الديني في الحفاظ على الهوية العربية والثقافة الفنية الإسلامية وترسيخ مفاهيم التسامح والإعتدال ونبذ العنف والتطرف والحفاظ على شباب مصر، وحضارتهم وهويتهم، في ظل اهتمامه باكتشاف المواهب في مجال الإنشاد الدينى من جميع ربوع مصر والوطن العربي وخاصة المراكز والقرى التي لازالت تحتفظ بالأصالة والفطرة الفنية السليمة، تأكيداً لدور مصر ومكانتها في الريادة في هذا الفن الذى خرج من مصر للعالم من قبل، حيث إن مصر كانت هى الرائدة والمعلمة لهذا الفن الأصيل.

 

يشار إلى أن مدرسة الإنشاد مشروع أقامه نقيبُ المُنشدين الشيخ محمود التهامي منذ 2014، وهدفه تخريج جيل من المنشدين الدارسين للمقامات وفن الإنشاد، وتأتي المدرسة ضمن جهوده لتحسين وضع الإنشاد الديني في مصر وبرعايته والتي يقوم فيها برعاية جيل الشباب والأطفال والفتيات من المنشدين وتثقيفهم وتدريبهم في الإنشاد، والابتهالات وتعليم المقامات الموسيقية، وفن التواشيح، والتجويد، والعروض، والصولفيج، والأداء الحركي، وتدريبات النفس، ودعم المتفوقين فنياً وإعلامياً، وتخصيص الحفلات لهم، تحت شعار الإنشاد في مواجهة الإرهاب، بالمحبة والسلام وروحانيات الإنشاد الديني.

 

ــ حفل فرقة رضا بقبة الغوري
في سياق متصل، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، في السابعة مساء اليوم أيضا، حفل جديد لفرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

يتضمن الحفل باقة من أشهر أعمال الفرقة والتي قدمتها خلال تاريخها الممتد، من بينها مجموعة من التابلوهات الاستعراضية التي اشتهرت بها الفرقة، منها: رنة الخلخال، العرقسوس، الداحية، يا وردة يابلدى، الحجالة، العصايا، إلى جانب فاصل من أعمال الموسيقار على إسماعيل يضم معزوفتي خان الخليلي والكرنك.

يذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا، بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمى بمساندة أستاذ الهندسة الدكتور حسن فهمى.

قدمت أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا، كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.

 

ــ حفل المايسترو إيمان جنيدي في بيت السحيمي
وفي نفس التوقيت، يشهد مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، حفل جديد للمايسترو إيمان جنيدي وفرقتها الموسيقية، حيث تقدم باقة من أعمالها المميزة، من بينها: يوم بعد يوم ــ مدمن هالعيون ــ يا ساعة بالوقت إجري ــ سحب رمشه ــ قالوا لي هان الود عليه وغيرها. 

حفل تخريج دفعتين من مدرسة الإنشاد صندوق التنمية الثقافية المنشد محمود التهامي قصر الأمير طاز مركز ابداع قبة الغوري مركز ابداع بيت السحيمي

مواد متعلقة

«الشهر الثالث عشر».. جديد الروائى أحمد سعداوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

أمطار غزيرة وموجة برد شديد تضرب شمال سيناء

دراسة: الإخوان تستغل تدين المجتمع لأغراض أيديولوجية

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبار كلية الشرطة 2021-2022

التحالف العربى يعلن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف حوثية بصنعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى