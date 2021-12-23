ننشر أنشطة صندوق التنمية الثقافية

تحت رعاية مؤسسة بيت الإنشاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، يشهد قصر الأمير طاز، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفل تخريج دفعتين من المستوى الأول إلى عالم الإنشاد والمديح، الدفعة الحادية عشر والدفعة الثانية عشر، تحت إشراف المنشد محمود التهامي نقيب المنشدين والمبتهلين.

ويقدم طلاب مدرسة الإنشاد باقة من أشهر قصائد المديح والتواشيح القديمة بإسلوب عصري والتى يطلبها الجمهور دائمًا، يأتي ذلك في طور تأكيد التهامي الدائم على أهمية دور الإنشاد الديني في الحفاظ على الهوية العربية والثقافة الفنية الإسلامية وترسيخ مفاهيم التسامح والإعتدال ونبذ العنف والتطرف والحفاظ على شباب مصر، وحضارتهم وهويتهم، في ظل اهتمامه باكتشاف المواهب في مجال الإنشاد الدينى من جميع ربوع مصر والوطن العربي وخاصة المراكز والقرى التي لازالت تحتفظ بالأصالة والفطرة الفنية السليمة، تأكيداً لدور مصر ومكانتها في الريادة في هذا الفن الذى خرج من مصر للعالم من قبل، حيث إن مصر كانت هى الرائدة والمعلمة لهذا الفن الأصيل.

يشار إلى أن مدرسة الإنشاد مشروع أقامه نقيبُ المُنشدين الشيخ محمود التهامي منذ 2014، وهدفه تخريج جيل من المنشدين الدارسين للمقامات وفن الإنشاد، وتأتي المدرسة ضمن جهوده لتحسين وضع الإنشاد الديني في مصر وبرعايته والتي يقوم فيها برعاية جيل الشباب والأطفال والفتيات من المنشدين وتثقيفهم وتدريبهم في الإنشاد، والابتهالات وتعليم المقامات الموسيقية، وفن التواشيح، والتجويد، والعروض، والصولفيج، والأداء الحركي، وتدريبات النفس، ودعم المتفوقين فنياً وإعلامياً، وتخصيص الحفلات لهم، تحت شعار الإنشاد في مواجهة الإرهاب، بالمحبة والسلام وروحانيات الإنشاد الديني.

ــ حفل فرقة رضا بقبة الغوري

في سياق متصل، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، في السابعة مساء اليوم أيضا، حفل جديد لفرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

يتضمن الحفل باقة من أشهر أعمال الفرقة والتي قدمتها خلال تاريخها الممتد، من بينها مجموعة من التابلوهات الاستعراضية التي اشتهرت بها الفرقة، منها: رنة الخلخال، العرقسوس، الداحية، يا وردة يابلدى، الحجالة، العصايا، إلى جانب فاصل من أعمال الموسيقار على إسماعيل يضم معزوفتي خان الخليلي والكرنك.

يذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا، بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمى بمساندة أستاذ الهندسة الدكتور حسن فهمى.

قدمت أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا، كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.

ــ حفل المايسترو إيمان جنيدي في بيت السحيمي

وفي نفس التوقيت، يشهد مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، حفل جديد للمايسترو إيمان جنيدي وفرقتها الموسيقية، حيث تقدم باقة من أعمالها المميزة، من بينها: يوم بعد يوم ــ مدمن هالعيون ــ يا ساعة بالوقت إجري ــ سحب رمشه ــ قالوا لي هان الود عليه وغيرها.