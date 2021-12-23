المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات برتغالية لتعويض شركة الطيران الوطنية

بـ 71.4 مليون يورو

وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، على تقديم مساعدات برتغالية بقيمة 71.4 مليون يورو لزيادة دعم شرطة طيران تاب البرتغالية للتعافي من خسائرها الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أن شركة تاب هي شركة طيران برتغالية، وباعتبارها أكبر شركة طيران مقرها في البرتغال ، فهي مزود رئيسي لخدمات التنقل للأفراد والبضائع، في كل من البر الرئيسي ومناطق الحكم الذاتي في ماديرا وجزر الأزور، وكذلك للبلدان الناطقة بالبرتغالية.



وأضاف البيان أن تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في نمو السياحة والاقتصاد البرتغالي ككل وهي جهة توظيف مهمة في البرتغال. في عام 2019، استحوذت على أكثر من 50٪ من حركة الوافدين والمغادرين في مطار لشبونة الدولي.



وأبلغت البرتغال اللجنة بتدبير مساعدات آخرى بقيمة إجمالية قدرها 71.4 مليون يورو لتعويض طيران تاب البرتغالي عن الأضرار التي لحقت بها بين 1 يناير و 30 يونيو 2021 كنتيجة مباشرة لقيود السفر المطبقة للحد من انتشار الفيروس.



وبسبب قيود السفر هذه ، تكبدت طيران تاب البرتغالي خسائر تشغيلية كبيرة وشهدت انخفاضًا حادًا في حركة الرحلات والربحية خلال هذه الفترة.



يأتي ذلك في أعقاب تدابير الدعم السابقة لصالح شركة الطيران التي وافقت عليها الموضية في 23 أبريل 2021 و 21 ديسمبر 2021.



يشار إلى أنه في 19 مارس 2020 ، اعتمدت المفوضية إطارًا مؤقتًا للمساعدة الحكومية لتمكين الدول الأعضاء من استخدام المرونة الكاملة المتوقعة بموجب قواعد مساعدات الدولة لدعم الاقتصاد في سياق تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

